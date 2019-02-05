Kuşadası'nda Aranan 3 Şüpheli Yakalandı
50 dakika önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde haklarında arama kararları bulunan 3 şüpheli yakalandı.
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde haklarında arama kararları bulunan 3 şüpheli yakalandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ve İnfaz Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu kontroller ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak sürdürdükleri çalışmalar esnasında "Basit Yaralama" suçundan arama kaydı bulunan O.F.S. (35), "Ailenin Korunması Kanunu " suçundan aranan Ö. B.B.(29) ve K.B. (31) isimli bayan şahsın Kuşadası Sulh Ceza Hakimliğince "Açıkta bırakılmış eşya hakkında Hırsızlık" suçundan arandığı tespit edilmiş olup şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden O.F.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:06 Kaynak: İHA
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