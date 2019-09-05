Kuşadası'nda aranan biri cezaevi firarisi 3 zanlı polis tarafından yakalandı

Kuşadası'nda çeşitli suçlardan aranan biri cezaevi firarisi 3 zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. isimli cezaevi firarisi Hacıfeyzullah Mahallesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı.



Bu arada, Kuşadası genelinde rutin kontroller yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, saat 20.00 sıralarında Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde durumundan şüphelenilen K.Y.U. isimli bir kişiyi durdurdu. Yapılan sorgulamada "Basit Yaralama, Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından arandığı tespit edilen K.Y.U. isimli şüpheli gözaltına alındı. Devriye ekipleri, saat 07.00 sıralarında ise Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde şüpheli davranışlar sergileyen A.K. isimli bir kişiyi durdurarak, sorgulama yaptı. " Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Basit Yaralama, 3 Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık, Kamu Malına Zarar Verme ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından arandığı tespit edilen A.K. gözaltına alındı. Asayiş ve Devriye ekipleri tarafından gözaltına alınan H.Y., K.Y.U. ve A.K. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu. - AYDIN