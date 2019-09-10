Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda aranan biri firari iki hükümlü yakalandı
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Kuşadası'nda aranan biri firari iki hükümlü yakalandı

1 saat önce

Kuşadası Polisi, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan biri cezaevi firarisi 2 hükümlüyü yakaladı.

Kuşadası'nda aranan biri firari iki hükümlü yakalandı, System.String[]

Kuşadası Polisi, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan biri cezaevi firarisi 2 hükümlüyü yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi V.E'nin İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu belirledi. Asayiş ekiplerinin söz konusu adrese yaptığı operasyonla yakalanan cezaevi firarisi V.E. yakalandıktan sonra, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Bu arada, Kuşadası Asayiş ekipleri Hacıfeyzullah Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir kişiyi durdurdu. Yapılan sorgulamada, A.Y. adlı kişinin göçmen kaçakçılığı suçundan arandığı ve hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan A.Y., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:17 Kaynak: İHA
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