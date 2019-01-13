Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Aranan İki Şüpheli Yakalandı

Kuşadası'nda Aranan İki Şüpheli Yakalandı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde aranan iki şüpheli yakalandı.

Kuşadası'nda Aranan İki Şüpheli Yakalandı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde aranan iki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekiplerin hırsızlık olaylarına karşı yapmış olduğu çalışmalarda Değirmendere Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan petrol istasyonunda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak işyerinde bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen F.K.(22) isimli şahıs çaldığı sigaralarla birlikte olaydan çok kısa bir süre sonra yakalandı. Çalınan sigaralar işyeri sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Polis ekiplerinin Değirmendere Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Uydukent girişi önünde park halinde bulunan kamyonette meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olayı gerçekleştirdiği güvenlik kamera incelemesi sonucu belirlenen B.Y. isimli şüpheli çaldığı malzemeler ile birlikte olayın hemen ardından yakalandı. Çaldığı malzemeler sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:08 Kaynak: İHA

Polis, Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
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