Kuşadası'nda Aranan İki Şüpheli Yakalandı
1 saat önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde aranan iki şüpheli yakalandı.
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde, polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde aranan iki şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekiplerin hırsızlık olaylarına karşı yapmış olduğu çalışmalarda Değirmendere
Mahallesi Süleyman Demirel
Bulvarı üzerinde bulunan petrol istasyonunda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak işyerinde bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen F.K.(22) isimli şahıs çaldığı sigaralarla birlikte olaydan çok kısa bir süre sonra yakalandı. Çalınan sigaralar işyeri sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli adli makamlara sevk edildi. Polis
ekiplerinin Değirmendere Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Uydukent girişi önünde park halinde bulunan kamyonette meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olayı gerçekleştirdiği güvenlik kamera incelemesi sonucu belirlenen B.Y. isimli şüpheli çaldığı malzemeler ile birlikte olayın hemen ardından yakalandı. Çaldığı malzemeler sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli adli makamlara sevk edildi. - AYDIN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:08 Kaynak: İHA
Polis, Bebek Arabasıyla Yürüyen Kadınların Kabusu Olan Hırsızın Peşinde!
Genç Adam, Kooperatif Müdürü Olan Babasını 6 Yerinden Bıçakladı
Parçalayıp Koliye Koydukları Cesedi, Evinin Önüne Bıraktılar
"Dur" İhtarına Uymayan Sürücüyü Kovalayan Polis Aracı Kaza Yaptı: 2 Yaralı