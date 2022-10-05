Kuşadası'nda aşırı alkollü bir şahıs, sağlık ekiplerine saldırdı! Olaya kayıtsız kalmayan vatandaşlar, şahsa meydan dayağı attı

Kıbrıs Caddesi üzerinde gece saatlerinde edinilen bilgiye göre, yerde hareketsiz yatan bir vatandaş ihbarına giden sağlık ekipleri, gerekli kontrolleri yaptığı esnada, alkollü olduğu ileri sürülen vatandaş tarafından bir anda sözlü hakaret ve fiziki saldırıya uğradı.

OTELE SIĞINDILAR

Yakınlarda bir otele sığınan sağlık ekipleri polis ekiplerine haber verdi. Kolluk kuvveti gelmeden bir anda ayaklanan vatandaş, kendisi için gelen ambulansa zarar vermeye başladı. Ambulansın çeşitli yerlerine defalarca taş atan alkollü şahıs, sağlık arabasına ciddi hasar verdi.

CAMLARI KIRDI

Daha sonra hızını alamayan saldırgan ambulansın kapısını açarak kırmaya başladı. Sağlık arabasının camlarının kırıldığı esnada çevre sakinleri daha fazla dayanamayarak tepki göstermeye başladı. Çevre sakinlerine küfürle karşılık veren alkollü şahsa, birkaç vatandaş tarafından meydan dayağı atıldı. Polisin gelmesinin ardından son bulan olayda alkollü şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.