Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda ASKİ ekiplerinden yağmur suyu temizliği
Son Dakika Güncel Haber

Kuşadası'nda ASKİ ekiplerinden yağmur suyu temizliği

3 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler Kuşadası'nda yağmur suyu deşarj noktalarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kuşadası'nda ASKİ ekiplerinden yağmur suyu temizliği, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler Kuşadası'nda yağmur suyu deşarj noktalarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Daha güzel ve daha sorunsuz bir Kuşadası için alt ve üstyapı çalışmalarının hızla devam ettiği ilçede oluşması muhtemel yağmur suyu sorunlarının önüne geçmek ve kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için detaylı bir temizlik çalışması yapıldı. İlçenin önemli güzergahlarından olan Atatürk Bulvarı üzerindeki yağmur suyu ızgaralarını temizleyen ekipler ayrıca bulvarın Diana Çayı ile birleşim noktasında yoğun çalışma gerçekleştirdi.

Atatürk Bulvarı'nın yağmur suyu ızgaraları ile Diana Deresi birleşim noktasında gerçekleştirilen temizlik çalışmalarını vatandaşlar ilgiyle takip etti. Çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Kuşadası'na yapılan tüm yatırım ve hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:12 Kaynak: İHA
Aydın, ASKİ, Kuşadası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üç arkadaşın tacizle suçladıkları kişiye fırlattıkları terlik, "silah" sayıldı Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket Meteoroloji vatandaşları uyardı! Sağanak yağış geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:43:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda ASKİ ekiplerinden yağmur suyu temizliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]