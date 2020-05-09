Aydın'ın Kuşadası ilçesinde "askıda market" uygulamasını başlatan bir işletmeci, ihtiyaç sahibi insanların yüzünü güldürüyor.

Türkmen Mahallesinde hizmet veren marketin işletmecisi Vedat Yaman, Kovid-19 pandemisi ve ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için "askıda market" uygulaması başlattı.

AA muhabirine açıklama yapan Yaman, bir arkadaşıyla birlikte dolap yaptırıp marketin önüne bıraktığını, içine de gıda malzemeleri koyduğunu, ihtiyaç sahiplerinin buradan istediğini alabildiğini söyledi.

Yaman, " Uygulamayı başlamamızın ardından marketten alışveriş yapanların dikkatini çekti. Herkes elinden geldiğince projeye destek oluyor. Bir çok tanıdığımız müşterimiz o an gelemese de telefonla arayarak 'benden 100 veya 200 lira gıda yardımını dolaba koy, ihtiyaç sahipleri ihtiyaçlarını giderebilsin' diyorlar. Allah herkesin yardımını kabul etsin. Önemli olan ihtiyaç sahiplerine bir nebze de olsa şu yaşadığımız sıkıntılı günlerde yardımda bulunabilmek." dedi.