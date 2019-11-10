Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Atatürk ve şehitler hayrına lokma döküldü
Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Atatürk ve şehitler hayrına lokma döküldü

Kuşadası'nda Atatürk ve şehitler hayrına lokma döküldü

6 saat önce

Aydının Kuşadası ilçesinde bir grup esnaf tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adınalokma hayrı gerçekleştirdi.

Kuşadası'nda Atatürk ve şehitler hayrına lokma döküldü, System.String[]

Aydının Kuşadası ilçesinde bir grup esnaf tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına


lokma hayrı gerçekleştirdi. Kuşadası'nda yüzlerce vatandaşa lokma dağıtıldı.


Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak için dökülen lokmalar vatandaşlara ikram edildi.


Lokma hayrı yapan Zeki Uyanık, "Ata'ya olan sevgi ve saygının göstergesi olarak 6 yıldır lokma döktürdüklerini belirterek bu hayrımızı 6 yıldır yapıyoruz geleneksel hale geldi" dedi. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:24 Kaynak: İHA
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