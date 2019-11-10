Kuşadası'nda Atatürk ve şehitler hayrına lokma döküldü
6 saat önce
Aydının Kuşadası ilçesinde bir grup esnaf tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adınalokma hayrı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:24 Kaynak: İHA
Aydının Kuşadası ilçesinde bir grup esnaf tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına
lokma hayrı gerçekleştirdi. Kuşadası'nda yüzlerce vatandaşa lokma dağıtıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak için dökülen lokmalar vatandaşlara ikram edildi.
Lokma hayrı yapan Zeki Uyanık, "Ata'ya olan sevgi ve saygının göstergesi olarak 6 yıldır lokma döktürdüklerini belirterek bu hayrımızı 6 yıldır yapıyoruz geleneksel hale geldi" dedi. - AYDIN
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