Kuşadası'nda av tüfeğini temizlerken üvey oğlunu yaralayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Gözaltına alınan M.D, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Kirazlı Mahallesinde av tüfeğiyle yaralanan M.E.Ç (8), ailesinin kendi imkanlarıyla Kuşadası Devlet Hastanesine götürüldü.

Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, av tüfeğini temizlerken üvey oğlunu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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