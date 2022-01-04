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Kuşadası'nda ayakkabı hırsızlığı yapan şüpheliler güvenlik kamerasında - Son Dakika

Kuşadası'nda ayakkabı hırsızlığı yapan şüpheliler güvenlik kamerasında

04.01.2022 13:12

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde apartmandan ayakkabı çalan iki kişi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde apartmandan ayakkabı çalan iki kişi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yaşayan Uğur Kuzakçı, sabah işe gitmek için evinden çıktığında kapının önündeki ayakkabısının olmadığını fark etti.

Binadaki güvenlik kameralarını inceleyen Kuzakçı, ayakkabısının iki kişi tarafından çalındığını gördü.

Şikayet üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Gazetecilere açıklama yapan Kuzakçı, "Yaşanan bu tür hırsızlık olayının büyüklüğüne küçüklüğüne bakılmadan polise haber verilmeli. Yaşanılabilecek daha büyük olayların önüne geçmek için duyarsız kalınmamalı." dedi.

Öte yandan hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayakkabıları alan iki kişinin binadan çıktığı yer alıyor.

Kuşadası'nda ayakkabı hırsızlığı yapan şüpheliler güvenlik kamerasında
Kuşadası'nda ayakkabı hırsızlığı yapan şüpheliler güvenlik kamerasında
Kuşadası'nda ayakkabı hırsızlığı yapan şüpheliler güvenlik kamerasında

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Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda ayakkabı hırsızlığı yapan şüpheliler güvenlik kamerasında - Son Dakika
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