Kuşadası'nda ayna hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda ayna hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

24.02.2022 17:49
Kuşadası'nda ayna hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Aydın Kuşadası ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilin aynasını çalıp kaçtı.

Aydın Kuşadası ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilin aynasını çalıp kaçtı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Şubat günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 BBU 90 plakalı otomobil sürücüsü Soner Çolak, aracını Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Vapurlu Sokak üzerinde bulunan ofisinin önüne park ederek şehir dışına çıktı. Bir gün sonra Kuşadası'na geri döndüğünde aracıyla yola çıkan Çolak, otomobilin sağ aynasının olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerde kimliği belirsiz bir kişinin sabah saatlerinde kaldırımda yürüdüğü esnada otomobil aynasına sarılarak, ters çevirdiği ve bir süre sonra aynayı yerinden sökerek olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

İş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği olayla ilgili polis, harekete geçerek şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Otomobil sahibi Çolak, ilk defa böyle bir şeyin başına geldiğini, görüntüleri izlediğinde şaşkına döndüğünü ve şüpheli şahıstan şikayetçi olduğunu ifade etti.

(İsmail Ümit Dilşen/ İHA)

Kuşadası'nda ayna hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı
Kuşadası'nda ayna hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

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Cumhuriyet Mahallesi, Hırsızlık, Otomobil, Kuşadası, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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