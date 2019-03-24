Kuşadası'nda Balık Yumurtası ve Balık Yavruları Denize Bırakıldı
20 dakika önce
Cumhur İttifakı Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, 10 milyon balık yumurtası, 10 bin çipura ve 10 bin levrek yavrusu denize salındı.
Cumhur İttifakı Kuşadası
Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan
tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, 10 milyon balık yumurtası, 10 bin çipura ve 10 bin levrek yavrusu denize salındı. İzmir
'den bir firmanın katkılarıyla gerçekleşen etkinlik şölen havasında geçti. İsmail Cem Barış
ve Dostluk Meydanı'nda gerçekleşen etkinliği AK Parti
MKYK üyesi ve Aydın
milletvekili Metin Yavuz
, AK Parti Aydın milletvekili Bekir Kuvvet Erim
, AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan, AK Parti Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Gökçe
, MHP
Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar
, Geçen dönem Kuşadası Belediye Başkanı M.Esat Altungün ve Kuşadası Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım ile partililer ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Meydanda yapılan gösterilerin ardından düzenlen törenle mendirek üzerinde kamyondaki tanklarda bulunan levrek yavruları denize salındı. Törende konuşan Cumhur ittifakı Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, doğanın korunmasının önemine dikkat çekerek, insanlara bu konuda duyarlı olması çağrısında bulundu. Denize balık yavrusu bıraktıklarını ve doğaya küçük de olsa bir katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Fuat Akdoğan, " Doğaya katkıda süreklilik çok önemli. Doğadaki canlı zincirinin devamlığı açısından insanın katkısı önemli. Çevresel döngünün sağlanması açısından güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğimize inanıyorum." dedi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:24 Kaynak: İHA
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