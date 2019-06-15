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Kuşadası'nda Barlar Sokağı'na kaçak içki operasyonu

2 saat önce

Kuşadası'nda dünyaca ünlü Barlar Sokağı'na polisin gerçekleştirdiği kaçak içki operasyonunda 49 şişe kaçak içki yakalandı.

Kuşadası'nda Barlar Sokağı'na kaçak içki operasyonu, System.String[]
Kuşadası'nda dünyaca ünlü Barlar Sokağı'na polisin gerçekleştirdiği kaçak içki operasyonunda 49 şişe kaçak içki yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından, Asayiş Büro Amirliği, Güvenlik Büro Amirliği, Devriye Ekipler Amirliği ile Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte dünyaca ünlü Barlar Sokağı'nda denetim yapıldı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetim sonucu, çeşitli markalarda toplam 49 şişe kaçak ve sahte banrollü içki yakalandı. Operasyon sırasında ayrıca yapılan kontrollerde bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Kaçak içkilere el konulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:42 Kaynak: İHA
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