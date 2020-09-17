Kuşadası'nda başkan farkındalık için işe bisikletle gitti - Son Dakika

AYDIN'ın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel , ' Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında motorlu araçların neden olduğu hava kirliliğine karşı farkındalık yaratmak amacıyla işe bisikletle gitti.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik etmek amacıyla her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan 'Avrupa Hareketlilik Haftası'na' Kuşadası'ndan da destek geldi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bu yıl 'Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik' temasıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte işe bisiklete binerek gitti. Avrupa Birliği Delegasyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kuşadası Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik için kaskını takıp pedala basan Başkan Ömer Günel, temiz hava için karbondioksit salınımını azaltmanın önemine dikkat çekti.