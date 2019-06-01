Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda bayram hareketliliği
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Kuşadası'nda bayram hareketliliği

1 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Ramazan Bayramı hareketliliği başladı.

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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Ramazan Bayramı hareketliliği başladı.
Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde turizm merkezlerinden Kuşadası, tercih edilen yerlerden oldu. Tatilin ilk gününde yakın il ve ilçelerden Kuşadası'na gelenler, havaların da sıcak olmasını fırsat bilerek sahillere koştu. Ünlü Kadınlar Denizi Plajı, sahil siteleri ile şehir merkezindeki halk plajlarında güneşlenenler serinlemek için denize girdi. Sahillerdeki yoğunluğun bayramın birinci gününden itibaren artması bekleniyor.
 


- Kuşadası
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:15 Kaynak: DHA
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