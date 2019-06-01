Kuşadası'nda bayram hareketliliği
1 saat önce
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Ramazan Bayramı hareketliliği başladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:15 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Kuşadası
ilçesinde, Ramazan Bayramı
hareketliliği başladı.
Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde turizm merkezlerinden Kuşadası, tercih edilen yerlerden oldu. Tatilin ilk gününde yakın il ve ilçelerden Kuşadası'na gelenler, havaların da sıcak olmasını fırsat bilerek sahillere koştu. Ünlü Kadınlar Denizi Plajı, sahil siteleri ile şehir merkezindeki halk plajlarında güneşlenenler serinlemek için denize girdi. Sahillerdeki yoğunluğun bayramın birinci gününden itibaren artması bekleniyor.
- Kuşadası
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