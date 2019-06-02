Kuşadası'nda bayram hareketliliği
34 dakika önce
Ramazan Bayramı tatili turizmcilerin yüzünü güldürürken, tatilcilere sağlanan indirim kampanyaları sayesinde rezervasyonlarda yüzde 90'ları aşan bir doluluk yaşandı.
Ramazan Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:12 Kaynak: İHA
tatili turizmcilerin yüzünü güldürürken, tatilcilere sağlanan indirim kampanyaları sayesinde rezervasyonlarda yüzde 90'ları aşan bir doluluk yaşandı. 9 günlük bayram tatili için Kuşadası
'nı tercih edenler, mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklığının da etkisiyle plajları da doldurdu.
Kuşadası'nda otel ve tatil köylerinin bazıları Ramazan Bayramı tatilini en iyi şekilde değerlendirmek için hem indirim kampanyaları yaptı, hem de alternatif programlar gerçekleştirdi. Bayramda tam kapasite çalışan konaklama tesislerine başta İstanbul
, Ankara
, İzmir
ve Bursa
olmak üzere büyük kentlerdeki tatilciler yoğun ilgi gösterdi. 5 yıldızlı oteller ve tatil köyleri 9 günlük tatil süresince ekstra program hazırladı.
Bu arada, bayram tatili ile birlikte yoğun bir tatilci akınına uğrayan Kuşadası'nda sokaklar ve sahil bandı doldu. Kuşadası'nda plajlar da bayramda tatilcilerin akınına uğradı. Hava sıcaklığının da etkisiyle plajlara koşan tatilciler, deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşamaya başladı. - AYDIN
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