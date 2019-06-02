Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda bayram hareketliliği
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Kuşadası'nda bayram hareketliliği

34 dakika önce

Ramazan Bayramı tatili turizmcilerin yüzünü güldürürken, tatilcilere sağlanan indirim kampanyaları sayesinde rezervasyonlarda yüzde 90'ları aşan bir doluluk yaşandı.

Kuşadası'nda bayram hareketliliği, System.String[]
Ramazan Bayramı tatili turizmcilerin yüzünü güldürürken, tatilcilere sağlanan indirim kampanyaları sayesinde rezervasyonlarda yüzde 90'ları aşan bir doluluk yaşandı. 9 günlük bayram tatili için Kuşadası'nı tercih edenler, mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklığının da etkisiyle plajları da doldurdu.

Kuşadası'nda otel ve tatil köylerinin bazıları Ramazan Bayramı tatilini en iyi şekilde değerlendirmek için hem indirim kampanyaları yaptı, hem de alternatif programlar gerçekleştirdi. Bayramda tam kapasite çalışan konaklama tesislerine başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere büyük kentlerdeki tatilciler yoğun ilgi gösterdi. 5 yıldızlı oteller ve tatil köyleri 9 günlük tatil süresince ekstra program hazırladı.

Bu arada, bayram tatili ile birlikte yoğun bir tatilci akınına uğrayan Kuşadası'nda sokaklar ve sahil bandı doldu. Kuşadası'nda plajlar da bayramda tatilcilerin akınına uğradı. Hava sıcaklığının da etkisiyle plajlara koşan tatilciler, deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşamaya başladı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:12 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Kuşadası, Ekonomi
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