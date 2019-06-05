Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda bayram hareketliliği sürüyor
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Kuşadası'nda bayram hareketliliği sürüyor

1 saat önce

Ramazan Bayramı tatili turizmcilerin yüzünü güldürürken, konaklama sektöründeki rezervasyonlarda yüzde 90'ları aşan ciddi oranda bir artış yaşandı.

Kuşadası'nda bayram hareketliliği sürüyor, System.String[]
Ramazan Bayramı tatili turizmcilerin yüzünü güldürürken, konaklama sektöründeki rezervasyonlarda yüzde 90'ları aşan ciddi oranda bir artış yaşandı.

Bayram tatili için Kuşadası'nı tercih edenler, mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklığının da etkisiyle plajları da doldurdu.

Kuşadası'nda otel ve tatil köyleri 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini en iyi şekilde değerlendirmek için hem indirim kampanyaları yaptı, hem de alternatif programlar gerçekleştirdi. Bayramda tam kapasite çalışan konaklama tesislerine başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere büyük kentlerdeki tatilciler yoğun ilgi gösterdi. 5 yıldızlı oteller ile diğer yıldızlı oteller ve tatil köyleri 9 gün sürecek tatil boyunca ekstra program hazırladı.

Bu arada, bayram tatili ile birlikte yoğun bir tatilci akınına uğrayan Kuşadası'nda bayramın ikinci Kuşadası sokakları ve sahil bandı doldu. Kuşadası'nda plajlar da tatilcilerin akınına uğradı. Hava sıcaklığının da etkisiyle plajlara koşan tatilciler, deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşıyor. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:41 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Kuşadası, Ekonomi
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