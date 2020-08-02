Kuşadası'nda bayram tatili yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bayramın üç gününde yaklaşık 120 bin araç giriş yaparken plajlardaki yoğunluk bugün de devam etti.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Kuşadası'nda plajlar ve su parklarındaki kalabalık dikkati çekiyor.

4 günlük bayram tatili için Kuşadası'nı tercih eden tatilciler, Kadınlar Plajı, Milli Park, Sevgi Plajı, Kuştur Plajı ile diğer halk plajlarına akın etti.

Bazı plajlarda yer bulmanın mümkün olmadığı ilçede vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine kısmen uyduğu görüldü.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Kurban Bayramı dolayısıyla üç günde Kuştur ve Söke bölgesinden ilçeye yaklaşık 120 bin araç giriş yaptı.