Kuşadası'nda bayram yoğunluğu
39 dakika önce
AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'na, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde de tatilciler akın etti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:15 Kaynak: DHA
AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası
'na, Ramazan Bayramı
'nın 3'üncü gününde de tatilciler akın etti. İlçe girişindeki çift şeritli yolda, uzun araç kuyruğu oluşurken, dönüş yolundaki şeritlerde ise az araç olması dikkati çekti.
Kuşadası'nda bayram tatili yoğunluğu sürerken, ilçenin nüfusu, tatilcilerle birlikte 1 milyona yaklaştı. Bayramın 3'üncü gününde de Aydın
'ın yanı sıra Denizli
, Manisa
ve İzmir
gibi çevre ilerden Kuşadası'na günübirlik gelenler oldu. İlçe girişindeki çift şeritli yolda, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Dönüş
yolundaki şeritlerde ise az araç olması dikkat çekti. Hafta sonu gelmesi beklenenler ile ilçedeki kalabalığın daha da artması öngörülüyor.
- Aydın
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