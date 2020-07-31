Kuşadası'nda bayram yoğunluğu - Son Dakika

Kuşadası 4 günlük Kurban Bayramı nedeniyle yerli tatilcilerin akınına uğrarken, şehrin Selçuk ve Söke yönündeki girişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bu arada, polis arife gününden itibaren Kuşadası'nın giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'na Kurban bayramı nedeniyle önemli ölçüde tatilci akını olurken, bir gün içerisinde 20 binden fazla aracının şehre giriş yaptığı açıklandı. Başta İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli gibi komşu illerin yanı sıra İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük illerden de tatilini geçirmek için araçlarıyla Kuşadası'na gelen vatandaşlar, şehrin girişlerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bayram tatili için Kuşadası'na gelen tatilcilerin, konaklamak için tercihi de oteller oldu. İlçede 'güvenli turizm sertifikası' ile hizmet veren otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'lere kadar ulaştı. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı boyunca Kuşadası'nın nüfusunun en az 600 bine kadar çıkması bekleniyor.

-Bayramda 330 polis görev yapacak

Bu arada, Kuşadası'nda bayramla ilgili tüm güvenlik önlemleri de alındı. İzinlerin kaldırıldığı Kuşadası'nda 4 gün boyunca 330 polis ve bekçi görev yapacak. Şehir içinde hem devriye hem de trafik polisi sayısı arttırıldı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, narkotik ve trafik polisleri tarafından Kuşadası'nın giriş ve çıkışlarında kurulan kontrol noktalarında denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, gelen araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Araç içerisinde bulunan sürücü ve yolcuların kimliklerine bakıldı. Yolcu otobüslerinin bagaj kısımlarında özel eğitimli bomba imha köpeği Jovy eşliğinde şüpheli paket arandı. Uygulama esnasında maskesi olmayan vatandaşlara hem maskelerini takmaları hem de sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda ikazda bulunuldu. - AYDIN