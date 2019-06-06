Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda bayramın gözdesi barlar
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Kuşadası'nda bayramın gözdesi barlar

32 saniye önce

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Kuşadası'nda konaklama turizminde yüzde 100 doluluk oranı yakalanması, en çok eğlence sektörüne yaradı.

Kuşadası'nda bayramın gözdesi barlar, System.String[]
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Kuşadası'nda konaklama turizminde yüzde 100 doluluk oranı yakalanması, en çok eğlence sektörüne yaradı. Bayramın ilk gününden itibaren Kuşadası'nın gözde eğlence mekanları dolup taştı.

Tatil için Kuşadası'nı tercih edenlerin büyük bir kısmı, gece barlarda geç saatlere kadar eğlendi. Kuşadası'nın eğlence yerleriyle ünlü Barlar Sokağı, Setur Marina AVM, Kaleiçi ve Yılancı Burnu'ndaki çok sayıdaki bar, disko ve beach club civar il ve ilçelerden eğlenmeye gelenlerle dolup taştı.

Özellikle Setur Marina AVM, Kaleiçi ve Barlar Sokağı'nda tüm eğlence yerleri tıklım tıklım dolarken, ortaya da renkli görüntüler çıktı. Tatilcilerin bir kısmı canlı müzik yapan barları tercih ederken, eğlence sınır tanımadı. Tatil için Kuşadası'nı tercih edenler ile çevre il ve ilçelerden gelenler, sabahın ilk ışıklarına dek barlarda eğlendi. Eğlence yeri sahipleri ise bayram tatili nedeniyle hareketli geceler yaşadıklarını söyledi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:48 Kaynak: İHA
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