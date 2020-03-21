Kuşadası'nda bekçiler aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Kuşadası'nda bekçiler aranan şahsı yakaladı
6 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Çarşı ve Mahalle Bekçileri aranan şahsı kıskıvrak yakaladı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Çarşı ve Mahalle Bekçileri aranan şahsı kıskıvrak yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde devriye atan Çarşı ve Mahalle Bekçileri bir şahıstan şüphelenip kimlik kontrolü yaptı. Sorgulamada şüphelinin G.E. olduğu ve Uşak 2. Sulh Mahkemesince "Hırsızlık eşyasını kabul etme" suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheli doktor kontrolünün ardından karakola götürüldü. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:02 Kaynak: İHA
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