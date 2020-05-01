Son Dakika › Güncel › Kuşadası'nda belediye bandosundan 1 Mayıs konseri - Son Dakika
Kuşadası'nda belediye bandosundan 1 Mayıs konseri
6 saat önce
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında meydanlarda kutlanamaması sebebi ile Kuşadası Belediye Bandosu vatandaşlara moral için yine sokak konserleri verdi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında meydanlarda kutlanamaması sebebi ile Kuşadası Belediye Bandosu vatandaşlara moral için yine sokak konserleri verdi.
Kuşadası Bayraklıdede ve İkiçeşmelik Mahalle sakinlerine çaldıkları marş ve şarkılar ile moral veren Kuşadası Belediye Bandosu son bir ay içinde 40 kez performans yaparak Kuşadalıların gönlünü feth etti. Kuşadası'nda gitmedikleri mahalle ve sokak kalmayan Kuşadası Bandosu'nun 1 Mayıs'da son durağı, bandonun kurucularından İhsan Deveci'nin kızı Semra Hacıbekir Deveci'nin yaşadığı sokak oldu. Babasına ait baritonu hala saklayan kızı Semra Deveci, babasının yadigarı olan bandonun kendilerine yaptığı süpriz karşısında çok duygulandığını belirterek, "Yaklaşık 100 yaşındaki bandonun kurucularından olan babam İhsan Deveci ölmeden önce en son kullandığı baritonu bize emanet etti. Bandomuz son 1 aydır tüm Kuşadası'nın moral kaynağı. Türkiye'de bir çok bando da bizi örnek alarak moral konserleri veriyor. Başta tüm bando ekibimiz olmak üzere belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 05:31 Kaynak: İHA
Son Dakika Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Hilal Altınbilek "Estetik güzeli" haberlerine ilk kez yanıt verdi: Burnum ve dişlerimde estetik var Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti Ünlü model karantinada da boş durmadı! Yeni koleksiyonunu evden tanıttı Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem' şarkısını dinlerdi Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı İlk işçilik tecrübesini paylaştı! İşte ünlü isimlerin 1 Mayıs mesajları