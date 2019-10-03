Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda beton mikseri devrildi
Son Dakika Güncel Haber

Kuşadası'nda beton mikseri devrildi

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde beton mikseri devrildi, bir kişi yaralandı.

Kuşadası'nda beton mikseri devrildi, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde beton mikseri devrildi, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı Çevre Yolu'nda 09 BV 562 plakalı beton mikseri bariyerlere çarparak devrildi. Sürücü Hakan Başaran, kazayı görenlerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan Başaran, Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kardeşlerin kavgasında silahlar konuştu, ortalık ayağa kalktı
İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7.2 ile 7.5 arası bir deprem olabilir Haluk Levent, kızı için yol yapan babanın imdadına yetişti Bilal Erdoğan: Babam "Bedelli askerlik hakkını kullanmalısın" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 19:50:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda beton mikseri devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]