Kuşadası'nda beton mikseri devrildi

Yaralanan Başaran, Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı Çevre Yolu'nda 09 BV 562 plakalı beton mikseri bariyerlere çarparak devrildi. Sürücü Hakan Başaran, kazayı görenlerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde beton mikseri devrildi, bir kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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