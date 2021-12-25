Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

4 saat süren çalışmaların ardından cansız bedenine ulaşıldı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen göçükte yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Bu sırada Ferhat Doğan isimli işçi göçüğün altında kaldı. Diğer işçiler ise kendi imkanları ile kurtulmayı başardı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri toprak altında kalan işçiyi çıkarabilmek için çalışma başlattı. Kuşadası Belediyesi'nin de kepçelerle destek verdiği ve yaklaşık 4 saat süren hummalı çalışmanın ardından işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölüm haberini alan Doğan'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, işçinin cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.