Kuşadası'nda kendisini rahatsız eden eski sevgilisini öldüren kadın tutuklandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda kendisini rahatsız eden eski sevgilisini öldüren kadın tutuklandı

10.07.2023 21:40

Kuşadası'nda yaşanan olayda, Esra A. adlı kadın, kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği Mustafa Teksöğüt'ü tabancayla öldürdü. Esra A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklandığı bildirildi. Kadının ifadesine göre, Teksöğüt kendisini dövdüğü için uzaklaştırma kararı almıştı. Olay günü Teksöğüt'ün tehditlerine maruz kalan Esra A., kendisini ve annesini korumak için tabancayla ateş açtığını belirtti.

Kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği Mustafa Teksöğüt'ü (51) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Esra A'nın (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. Kadının emniyette, Teksöğüt ile daha önce birlikte olduğunu, ayrılmak istediğini söylediğinde Teksöğüt'ün kendisini dövdüğünü, bunun üzerine uzaklaştırma kararı aldığını söylediği öğrenildi.

Sokak ortasında kendisini rahatsız eden eski sevgilisini öldüren kadın tutuklandı

PEŞ PEŞE 3 EL ATEŞ ETTİ

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi Yedi Eylül İlköğretim Okulu önünde meydana geldi. Bir çocuk annesi Esra A.'nın otomobilinin önü, kendisini bir süredir rahatsız eden ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Mustafa Teksöğüt'ün kullandığı 09 BM 830 plakalı hafif ticari araçla kesildi. İkili arasında tartışma, gerginliğin yükselmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü. Esra A., yanındaki tabancayla Mustafa Teksöğüt'e peş peşe 3 el ateş etti. Boynuna ve göğsüne isabet eden 2 kurşunla Teksögüt, kanlar içinde yere yığıldı.

Sokak ortasında kendisini rahatsız eden eski sevgilisini öldüren kadın tutuklandı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Teksögüt, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Teksöğüt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından Esra A.'yı gözaltına aldı.

Sokak ortasında kendisini rahatsız eden eski sevgilisini öldüren kadın tutuklandı

"İKİ FARKLI KADINDAN 7 ÇOCUĞU OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Esra A. polisteki ifadesinde eşinden 5 yıl önce boşandığını belirtip, "10 yaşında kızım var. Mustafa Teksöğüt ile 2 yıl önce tanıştım. Tanıştığımızda evli olduğunu bilmiyordum. Daha sonra Mustafa bana eşiyle geçinemediğini ve ayrıldıktan sonra benimle evleneceğini söyledi. Sürekli birlikte oluyorduk. Daha sonra davranışları değişti ve eşinden ayrılmadı. Ben de bunun üzerine yaptığım araştırmada resmi nikahlı eşinden 4 ve başka bir kadından da 3 çocuğu olduğunu öğrendim. Bunun üzerine kendisinden ayrılmak istediğimi söyledim." dedi.

"TÜM AİLEMİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYORDU"

Esra A., "Ayrılmak istediğimi söyledikten sonra 3-4 kez beni darbetti. Öldürmekle tehdit ettiği için şikayette bulanamamıştım. Ancak dayanamayıp, emniyete giderek şikayetçi oldum. 2,5 ay önceki şikayetim üzerine Mustafa'ya uzaklaştırma kararı verildi. Ancak tehditleri durmuyordu. Yüzüme kezzap atmakla tehdit ediyordu. Birçok kez beni çalıştığım yerden otomobiliyle alıp, evine götürüyor cinsel saldırıda bulunuyordu. Yine böyle eve götürdüğü bir gün Mustafa'nın tabancasını almıştım. Olayda kullandığım tabanca da ona aittir. Kızımı, annemi ve tüm ailemi öldürmekle tehdit ediyordu" ifadelerini kullandı. Olay gönü niyetinin öldürmek değil korkutmak olduğunu da söyleyen Esra A., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sokak ortasında kendisini rahatsız eden eski sevgilisini öldüren kadın tutuklandı
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda kendisini rahatsız eden eski sevgilisini öldüren kadın tutuklandı - Son Dakika


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