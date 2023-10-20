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Kuşadası'nda bir lisenin tuvaletine kamera koyan hizmetli tutuklandı - Son Dakika

Kuşadası'nda bir lisenin tuvaletine kamera koyan hizmetli tutuklandı

Son Güncelleme: 20.10.2023 15:25

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Kuşadası ilçesinde bulunan bir lisenin tuvaletine kamera koyduğu iddia edilen hizmetlinin tutuklandığını açıkladı. Vali Canbolat, şüphelinin görevinden uzaklaştırıldığını ve adli sürecin başlatıldığını belirtti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Kuşadası ilçesinde bir lisenin tuvaletine kamera koyduğu iddia edilen hizmetlinin tutuklandığını bildirdi.

Canbolat, AA muhabirine, Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tuvalete kamera koyduğu iddiasıyla hizmetli olarak görev yapan C.İ. hakkında idari soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildiğini söyledi.

Şüphelinin görevinden uzaklaştırıldığını aktaran Canbolat, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla C.İ'nin gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Vali Canbolat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının tutuklandığını kaydetti.

Kaynak: AA

İmam Hatip Liseleri, Aydın Valiliği, Kuşadası, Hukuk, 3. Sayfa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda bir lisenin tuvaletine kamera koyan hizmetli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuşadası'nda bir lisenin tuvaletine kamera koyan hizmetli tutuklandı - Son Dakika
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