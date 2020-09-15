Kuşadası'nda bisiklet sürerken kalp krizi geçiren adam öldü - Son Dakika

Kuşadası'nda bisiklet sürerken kalp krizi geçiren adam öldü
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bisiklet sürerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bisiklet sürerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti.
Olay, öğlen saatlerinde Kuşadası- Söke karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, her gün Kuşadası'ndan Yaylaköy Mahallesi'ne bisikletiyle giden 65 yaşındaki Ali Rıza Sökmen, bugün sabah saatlerinde bisikletiyle evinden ayrılarak Yaylaköy Mahallesi'ne doğru yola çıktı. Yokuş çıktığı esnada bir anda fenalaşan Sökmen yere yığıldı. Yoldan geçen vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri 65 yaşındaki Ali Rıza Sökmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Sökmen'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN
Son Dakika Emekli Tümamiral Cihat Yaycı: Girit'in güneyindeki doğal gaz rezervleri Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılar DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Tedavi sürecimde AK Parti ve MHP'den herhangi bir telefon gelmedi Eski yetişkin film yıldızı Zoe Parker, evinde ölü bulundu NTV ile yollarını ayıran Ali Ece, TRT Spor'a transfer olduğunu duyurdu Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'den indirim isteyecek Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu İltihap sökücü ilaç, koronavirüs hastalarında iyileşmeyi hızlandırıyor Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı Gaziantep FK, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'u gündemine aldı Show TV'deki "Arıza" dizisinde Van'a "Dağ başı" denilmesinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü