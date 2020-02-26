Kuşadası'nda bitpazarı yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası'nda bitpazarı yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Kuşadası'nda bitpazarı yoğun ilgi görüyor

6 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, her pazar günü kurulan bitpazarı, çevre il ve ilçelerden gelenlerin uğrak yeri oldu.

Kuşadası'nda bitpazarı yoğun ilgi görüyor, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, her pazar günü kurulan bitpazarı, çevre il ve ilçelerden gelenlerin uğrak yeri oldu. Belediye hizmet binasının arkasında yer alan pazarda; gaz lambası, kömürlü ütü, gramofon, taş plak ve kaset gibi eski eşyaların yanı sıra ikinci el kıyafet ve ayakkabılar da satılıyor.

Kuşadası'nda her hafta pazar günü kurulan bitpazarı, İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'tan gelen eski eşya tutkunlarının ilgi odağı oldu. Camikebir Mahallesi'ndeki belediye hizmet binasının arkasında açılan pazarın tezgahlarını, bir dönemin vazgeçilmez eşyalarıyken günümüzde unutulmaya yüz tutmuş gaz lambası, kömürlü ütü, lambalı radyo, daktilo, gramofon, taş plak, kaset ve çevirmeli telefon gibi ürünler süslüyor. Koleksiyonerlerin de zaman zaman ziyaret ettiği pazarda; el yapımı tespih, takı ve oyuncağın yanı sıra ikinci el kıyafet, ayakkabı, mutfak aletleri ve ev eşyaları da bulmak mümkün.

'HOBİ AMAÇLI YAPIYORUZ'

Bitpazarında para kazanmaktan çok hobi amacıyla satış yaptıklarını belirten esnaf sözcüsü Mehmet Okyay 858), "Yaklaşık 5 yıl önce birkaç kişiyle başladığımız bu işte sayımız giderek arttı. Burada tezgah parası yok. Aramızda bazı nedenlerden ötürü dükkanını kapatmak zorunda kalan arkadaşlarımız var. Onlar da ellerinde kalan mallarını burada satıyor. Her yaş grubundan müşterimiz olduğu için tezgahlarda her türlü eşyayı görebilirsiniz. Ayrıca eski bir geleneği yaşattığımız için çok mutluyuz" dedi.

'HER HAFTA TEZGAH AÇIYORUM'

Kuşadası'na İzmir'den gelip her hafta pazarda tezgah açtığını ifade eden tespih üreticisi Volkan Yaşar ise satışlardan memnun olduğunu söyledi. Kuşadası halkının el yapımı tespihe büyük ilgi duyduğunu kaydeden Yaşar, "Düzenli olarak gittiğimiz belli başlı bitpazarları var. Buradaki potansiyel bizi tatmin ediyor. Sabahtan akşama kadar 40 veya 50 tespih satıp evime ekmeğimi götürebiliyorum" diye konuştu.

Koleksiyon yapmak için eski eşyaları biriktirdiğini dile getiren üniversite öğrencisi Ata Birsöz (25) de Kuşadası'ndaki bitpazarında aradığı her şeyi bulabildiğini söyledi.


Kuşadası, İzmir, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Dün 16 kuruş zam yapılan benzine bugün 10 kuruş indirim geldi
Her yerde aranan kayıp 3 liseli kız, İzmir'de bulundu Refüje çarpan 29 yaşında motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti Nihat Özdemir: "İzmir'e bir milli maç vermek istiyoruz"

Son Dakika Haberleri
14:07 Kızının fotoğrafına yasak geldi
14:07 Dünyaca ünlü kalp cerrahi en çok hangi Türk yemeğini özledi?
14:00 Gülben Ergen koronavirüs salgını nedeniyle mahkemedeki duruşmasına katılamadı
13:41 Kendisinden hamile olmayan sevgilisiyle görüntülendi!
13:41 Demet Akalın: 'Ala' için tepkiler çok güzel

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 14:34:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası'nda bitpazarı yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]