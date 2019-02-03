Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Botları Sürüklenen 52 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Kuşadası'nda Botları Sürüklenen 52 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

47 dakika önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bindikleri lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenen 52 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuşadası'nda Botları Sürüklenen 52 Kaçak Göçmen Kurtarıldı, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bindikleri lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenen 52 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Pamucak açıklarında meydana geldi. Yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek için bindikleri lastik botun motorunun arızalanması üzerine sürüklenmeye başlayan grup, telefonla ihbarda bulunup, yardım istedi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi, kaçakların nerede olduğunu belirledi. Ardından 45'i Afganistan, 6'sı İran ve 1'ı Gabon uyruklu toplam 52 kaçak, bulundukları yerden Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Kıyıya getirilen 14'ü erkek, 13'ü kadın, 25'i çocuk olan kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:00 Kaynak: DHA

Aydın, Kuşadası, Güncel
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