Kuşadası'nda buz patenine yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası'nda buz patenine yoğun ilgi - Son Dakika

Kuşadası'nda buz patenine yoğun ilgi

6 saat önce

Kuşadası Belediyesi'nin kentteki sosyal hayatı canlandırmak amacıyla hizmete soktuğu buz pateni pistine ilgi yoğun oldu.

Kuşadası'nda buz patenine yoğun ilgi, System.String[]

Kuşadası Belediyesi'nin kentteki sosyal hayatı canlandırmak amacıyla hizmete soktuğu buz pateni pistine ilgi yoğun oldu.


İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda kurulan piste çocuklarıyla birlikte gelen aileler, buzda kaymanın keyfini doyasıya yaşadı.


Kuşadası Belediyesi tarafından ilçe halkını kış sporlarıyla tanıştırmak ve kentteki sosyal hayatı hareketlendirmek için açılan buz pateni pistine, Kuşadalılar büyük ilgi gösterdi. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda toplam 300 metrekarelik alana kurulan pisti ziyaret eden aileler, uzman eğitmenler gözetiminde çocuklarıyla birlikte buz pateni yapmanın keyfini doyasıya çıkardı. Su ve elektrik kullanımının çok az olması nedeniyle çevre dostu olarak da nitelendirilen pistin 6 hafta boyunca 12.00-20.00 saatleri arasında kullanıma açık olduğu belirtildi.


Yetişkinler ile çocukları alternatif spor ve eğlence faaliyetleri ile buluşturdukları için çok memnun olduklarını ifade eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "İlçemizde ilk defa buz pateni pisti kuruldu. Hayata geçireceğimiz diğer projelerle Kuşadası'na ilkleri yaşatmaya devam edeceğiz. Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi vakit geçirmesini ve keyifli bir spor olan buz patenine ilgilerini artırmak" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi, İsmail Cem, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası
Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

Son Dakika Haberleri
23:13 Muş merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 19 zanlı tutuklandı - Son Dakika
23:10 Polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
23:10 TÜBİTAK'dan Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika
23:10 Hem simit yedi, hem hırsızlık yaptı - Son Dakika
23:08 Doğu Türkistan'da Yapılan Sağlık ve Yaşam İhlalleri Konferansı - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 23:17:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası'nda buz patenine yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]