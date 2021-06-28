Çanakkale Mobil Müze TIR'ı Kuşadası'nda - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Gezgin Kültür Festivali' kapsamında Türkiye turuna çıkan Çanakkale Mobil Müze TIR'ı, Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda ziyarete açıldı.

Çanakkale Savaşları ile Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak için Türkiye turuna çıkan Çanakkale Mobil Müze TIR'ı, bugün Kuşadası'na geldi. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda ziyarete açılan TIR'a, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İçerisinde Çanakkale Savaşları'nda yaşananları bugüne aktaran savaş materyalleri, videolar, savaş objeleri ve o döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgelerin sergilendiği TIR'ı gezenler, duygu dolu anlar yaşadı. Kuşadası'nda 30 Haziran'a kadar kalacak olan TIR, 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek. Çanakkale Mobil Müze TIR'nın Kuşadası'ndan sonraki durağı, Didim olacak.