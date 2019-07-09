Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kuşadası'nda çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı

1 saat önce

Kuşadası Polisi'nin şehir içinde ve şehir girişlerindeki uygulama noktalarında iki gün boyunca yaptığı kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

Kuşadası'nda çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı, System.String[]
Cumhuriyet Mahallesi, Kuşadası, 3. Sayfa
Kuşadası Polisi'nin şehir içinde ve şehir girişlerindeki uygulama noktalarında iki gün boyunca yaptığı kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerinin iki gün boyunca yaptığı çalışmalar sırasında "Hakaret ve Basit Yaralama" suçundan aranan E.T. Hacıfeyzullah Mahallesi Sabri Mumcu Caddesi üzerinde, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranan C. A. Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, "Askeri Ceza Kanununa Muhalefet" suçundan aranan M.C. Cumhuriyet Mahallesi Avcı Sokak'ta, "Hakaret" suçundan aranan ve hakkında 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K. Cumhuriyet Mahallesi ara sokaklarında, "Hakaret" suçundan aranan M.Ş. isimli kadın, Candan Tarhan Bulvarında, "Basit Yaralama" suçundan aranan E.Ş. İnönü Bulvarı üzerinde, "Nafaka Hükümlerine Uymamak" suçundan aranan İ.A. Barlar Sokağında, "Dolandırıcılık" suçundan aranan E.B. Kuştur Polis Uygulama Noktasında, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan aranan O.K. Cumhuriyet Mahallesi'nde, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan S.E. Alacamescit Mahalles'nde yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani adam, hamile köpeği havlıyor diye tüfekle vurarak öldürdü Kahvecinin yaptığını görünce şoke oldu: O günden beri çay içmiyorum İstanbul Havalimanı'nda bagaj bandına giren kadın herkesi şaşkına çevirdi Kumar oynarken basılan 'cinsel saldırı' şüphelisi balkondan kaçtı, duvar dibinde yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 18:43:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]