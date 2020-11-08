Kuşadası'nda CHP'li kadınlardan depremzedelere dayanışma kahvaltısı - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Kadın Kolları 30 Ekim Cuma günü Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından evlerinde oluşan hasar nedeniyle çadırlarda kalan yurttaşlara 300 kişilik kahvaltı sofrası hazırladı. CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı ilçedeki depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim Cuma günü saat 14.51'de meydana gelen depremin etkisiyle Kuşadası'nda da birçok binada ağır hasar oluştu. Duvarlarda oluşan çatlaklar, kolon patlakları gibi sebeplerle evlerine giremeyen veya yeni yıkıcı bir deprem olmasından korkan yüzlerce Kuşadalı son bir haftadır Kuşadası Belediyesi ile AFAD'ın tahsis ettiği çadırlar ile otellerde konaklıyor. CHP Kuşadası Kadın Kolları ise İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşayan depremzedeler için 300 kişilik bir kahvaltı sofrası hazırladı. Kuşadası- Aydın karayolu üzerindeki park alanında düzenlenen kahvaltıya CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, Gençlik Kolları Başkanı Simge Mıkıroğlu, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvarı, Oğuzhan Turan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in eşi Duygu Günel ile çok sayıda partili katıldı.

CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, yaşanan depremden kaynaklı mağduriyet yaşayan yurttaşlarla dayanışmayı sürdüreceklerini belirterek "Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası ilçe örgütü olarak bölgemizde yaşanan depremin ardından hemen harekete geçtik. Geçtiğimiz günlerde büyük yıkımın yaşandığı Bayraklı ve Bornova bölgesine de yardım paketleri gönderdik. Bugün ise ilçemizdeki depremzede vatandaşlarımız için bir kahvaltı organize etmek istedik. Depremin açtığı yaralar kapanana kadar hemşehrilerimizin yanında olacağız. Elimizde ne varsa onlarla paylaşacağız" dedi.

Bu arada, CHP Aydın il Başkanı Ali Çankır, depremzedelere dayanışma gösteren CHP'li kadınları tebrik etti. - AYDIN