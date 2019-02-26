Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Çiftlik Evine Uyuşturucu Baskını

Kuşadası'nda Çiftlik Evine Uyuşturucu Baskını

27 dakika önce

Kuşadası'nda bir çiftlik evine yapılan uyuşturucu baskınında bir kişi gözaltına alındı, 4 tabanca çok sayıda mermi yakalandı, çok miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Kuşadası'nda Çiftlik Evine Uyuşturucu Baskını, System.String[]
Kuşadası'nda bir çiftlik evine yapılan uyuşturucu baskınında bir kişi gözaltına alındı, 4 tabanca çok sayıda mermi yakalandı, çok miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuşadası'nda lüks bir çiftlik evinde uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti. Çiftlik evine baskın düzenleyen polis ekipleri, evde kalan A.Ç.'yi gözaltına aldı. Narkotik köpekleri Mişe ve Cayra'nın da kullanıldığı baskın sırasında termosta gizlenmiş 290 gram metamfetamin ile 700 gram esrar, traktör lastiğine saklanmış 4 tabanca ve bunlara ait 230 mermi ele geçirildi.

Çiftlik evinde gözaltına alınan şüpheli A.Ç. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak, cezaevine konuldu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:15 Kaynak: İHA

Kuşadası, Çiftlik, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sevgilisiyle Birlikteyken Akrabalarına Yakalanan 3 Çocuk Annesi Kadın, Vurularak Öldürüldü Ortağını Vuran Zanlı, Otobüs Kaçırarak Şoför ve Muavini Rehin Aldı

PKK'lı Teröristler, Ağaç Kovuğunu Silah ve Mühimmat Deposuna Dönüştürmüş Doğuştan Uyuşturucu Bağımlısı Rüzgar Bebeğin Velayeti Anne ve Babaya Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 16:42:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Çiftlik Evine Uyuşturucu Baskını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]