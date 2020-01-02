Kuşadası'nda Cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda Cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika

Kuşadası'nda Cinayet zanlısı yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 20 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı.

Kuşadası'nda Cinayet zanlısı yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 20 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre,Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri,hakkında kasten adam öldürme, birden fazla kişiyle yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan ve kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan N. S. isimli şahıs yapılan fiziki takip sonucu Dağ Mahallesi ara sokaklarında yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan zanlı, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
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