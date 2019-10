Kuşadası'nda deniz kirliliğine karşı acil müdahale tatbikatı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, deniz kirliliğine karşı acil müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

Ege Port Limanındaki tatbikatta olası kazalar ve sonrasında liman personelinin hazırlıkları ile donanımları test edildi.



Daha sonra senaryo gereği, limanda yakıt alan gemideki sızıntı nedeniyle deniz yüzeyinde oluşan kirliliğin yayılmaması ve deniz canlılarına zarar görmemesi için müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmalarıyla kirlilik kısa sürede kontrol altına alındı.



Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, denizlerin temizliği için etkin bir çalışma yürüttüklerini ve bu konuyla ilgili de ekip oluşturduklarını söyledi.

Liman personelini, olası çevre kirliliğine müdahale için her an hazır tuttuklarını vurgulayan Güngör, "Sorumluluk sahamızdaki her türlü deniz kirliliğine yol açabilecek olaylara personelimiz ve işletmemiz bünyesinde bulunan donanımla acil müdahale edebiliyoruz." dedi.

Tatbikatı, Kuşadası Liman Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri de izledi.