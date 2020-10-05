Kuşadası'nda "deniz kirliliğine müdahale" tatbikatı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limanda, deniz kazası sonrası oluşabilecek kirliliğe karşı müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

Ege Port Limanı'nda gerçekleştirilen liman personelinin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği yakıt alan gemiden kaynaklı sızıntıya müdahale edildi.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölgesi Direktörü Aziz Güngör, sorumluluk sahaları içerisinde her türlü deniz kirliliğine yol açabilecek olaylara acil müdahale edebildiklerini söyledi.

Tatbikatın mevzuat kapsamında yapıldığını kaydeden Güngör, "Limanlarımızda yılda iki kez yapılan tatbikatlar ile denizlerimizin temizliği için etkin bir ekip oluşturduk. Personeli, yaşanacak olası bir çevre felaketine müdahale için her an hazır tutuyoruz." dedi.