Kuşadası'nda denize düşen köpeği Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde limandan denize düşen bir köpek Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki limandan denize düşen ve demir kolonların bulunduğu alana sıkışan bir köpeğin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Denize giren su altı kurtarma dalış timi, köpeği kurtardı.

Sudan çıkartılan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.