Kuşadası'nda denize giren kişi boğuldu - Son Dakika

Demirelli, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Demirelli'nin eşi, olay yerinde siniz krizi geçirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesiyle kalbi yeniden atmaya başlayan Demirelli, Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde, yüzmek için denize giren kişi, boğuldu.

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