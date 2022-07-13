Kuşadası'nda denize giren kişi boğuldu - Son Dakika
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Kuşadası'nda denize giren kişi boğuldu

13.07.2022 20:59
Kuşadası'nda denize giren kişi boğuldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda denize giren Musa Varol (41), çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Varol, kaldırıldığı Fehime Karagöz Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ters akıntı nedeniyle 7 kişinin boğulma tehlikesi atlattığı bölgede polis ve sahil güvenlik ekipleri, anonslarla denize girilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

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Kaynak: AA

Kuşadası, Davutlar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda denize giren kişi boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda denize giren kişi boğuldu - Son Dakika
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