Kuşadası'nda deprem korkuttu
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen 2.7 şiddetindeki deprem, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:55 Kaynak: İHA
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen 2.7 şiddetindeki deprem, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.
Bugün saat 13: 30 sularında merkezi üssü Kuşadası olan deprem paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre Kuşadası merkezinde 5.2 derinliğinde 2.7 şiddetindeki deprem . 10 saniye sürdü. Kuşadası Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, Kuşadası merkezli deprem sonrasında ilçe merkezinde ve çevresinde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
(İHA)
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