Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda deprem korkuttu
Son Dakika Güncel Kuşadası'nda deprem korkuttu

Kuşadası'nda deprem korkuttu

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen 2.7 şiddetindeki deprem, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen 2.7 şiddetindeki deprem, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

Bugün saat 13: 30 sularında merkezi üssü Kuşadası olan deprem paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre Kuşadası merkezinde 5.2 derinliğinde 2.7 şiddetindeki deprem . 10 saniye sürdü. Kuşadası Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, Kuşadası merkezli deprem sonrasında ilçe merkezinde ve çevresinde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

(İHA)

Kuşadası, Deprem, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:55 Kaynak: İHA
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