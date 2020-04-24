Kuşadası'nda DJ'den mini konser - Son Dakika

Kuşadası'nda DJ'den mini konser
6 saat önce
Kuşadası'nda DJ Muhammed Ağlayan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşları eğlendirmek amacıyla ailesiyle oturduğu dairenin balkonuna müzik sistemi kurarak, konser verdi.
Kuşadası'nda DJ Muhammed Ağlayan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşları eğlendirmek amacıyla ailesiyle oturduğu dairenin balkonuna müzik sistemi kurarak, konser verdi.
Kuşadası'nın İkiçeşmelik Mahallesi'nde oturan 27 yaşındaki DJ Muhammed Ağlayan, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evlerinde kalan halkın moralini yükseltmek için oturduğu dairenin balkonundan şarkılar çaldı. DJ Ağlayan önce, İkiçeşmelik Mahallesi Garaj Caddesi üzerinde yer alan 4'üncü kattaki evinin balkonuna 2 dev hoparlör yerleştirdi. Gerekli bütün hazırlıkları tamamlayan Kuşadası'nın sevilen DJ'yi mini konserine 10'uncu Yıl Marşı ile başladı. Marşı duyup balkonlara akın eden çevre sakinleri ellerindeki Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile marşa eşlik etti. Ağlayan'ın performansı yaklaşık 1 saat sürdü. Ülke olarak zor günlerden geçildiğini belirten Muhammed Ağlayan, "Korona virüs salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma sınırlandırılmasında hem küçüklere hem de büyüklere bir nebze olsun moral vermek istedim. Onları neşelendirdiğim için çok mutluyum" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 03:34 Kaynak: İHA
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