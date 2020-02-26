Kuşadası'nda dolandırıcılardan milyonluk vurgun - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda dolandırıcılardan milyonluk vurgun - Son Dakika

Kuşadası'nda dolandırıcılardan milyonluk vurgun

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde telefon dolandırıcıları, kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıttığı 67 yaşındaki S.P.'yi 1 milyon 200 bin TL dolandırdı.

Kuşadası'nda dolandırıcılardan milyonluk vurgun, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde telefon dolandırıcıları, kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıttığı 67 yaşındaki S.P.'yi 1 milyon 200 bin TL dolandırdı. Aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kuşadası'nda yaşayan S.P.'yi arayarak kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan kişiler, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan altın dolandırdılar. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelileri tespit ederek operasyon başlattı. Dolandırıcılık olayına karışan 5 kişi tespit edildi. Afyonkarahisar, İzmir ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Sorgularının ardından aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 5 kişi, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kuşadası, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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