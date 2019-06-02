Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda drone ile bayram denetimi yapılıyor
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Kuşadası'nda drone ile bayram denetimi yapılıyor

59 dakika önce

Kuşadası'nda drone ile bayram denetimi yapılıyor Özel eğitimli köpekler Kuşadası'na giren her aracı didik didik arıyorAYDIN - Kuşadası'nda 9 günlük bayram tatilinin huzur ve güven ortamı içinde kutlanması için emniyet birimleri alarma geçti.

Kuşadası'nda drone ile bayram denetimi yapılıyor
Özel eğitimli köpekler Kuşadası'na giren her aracı didik didik arıyor
AYDIN - Kuşadası'nda 9 günlük bayram tatilinin huzur ve güven ortamı içinde kutlanması için emniyet birimleri alarma geçti.
Kuşadası'nın giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutan polis ekipleri, ayrıca şehirlerarası otobüs terminalinde drone ile havadan denetimler yaptı.
Tatilin başlamasıyla birlikte Kuşadası'nda oteller dolmaya başlarken, eğlence yerleri de bayrama yönelik özel programlar düzenledi. Bayram hareketliliğinin tavan yapmasıyla Kuşadası Emniyet Müdürlüğünde tüm izinler kaldırıldı. Huzur ve güven ortamının temini için konaklama tesisleri, eğlence yerleri, plajlar, su parkları, Alışveriş merkezleri ve şehir merkezindeki çarşılarda sivil giyimli polisler görevlendirildi. Kuşadası'nın giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Şüpheli araçlarda özel eğitimli narkotik köpeği 'Jovy' ile arama yapılırken, drone ile havadan da çevrede güvenlik önlemi alınarak denetimler gerçekleştirildi. Kuşadası Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giriş yapan otobüslerde, yolcular inmeden önce kimlik kontroleri yapıldı. Bagaj ve otobüslerin içlerinde, 'Jovy' ile arama yapıldı.
Kuşadası'nda drone ile bayram denetimi yapılıyor
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:25 Kaynak: İHA
Huzur, Kuşadası, Yerel
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