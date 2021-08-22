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Kuşadası'nda 'Teknik Drone Ligi' yarışları düzenlendi - Son Dakika

Kuşadası'nda 'Teknik Drone Ligi' yarışları düzenlendi

22.08.2021 11:37
Kuşadası'nda 'Teknik Drone Ligi' yarışları düzenlendi, System.String[]

Kuşadası'nda 'Teknik Drone Ligi' yarışları düzenlendi Kuşadası'nda tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edilen Teknik Drone Ligi yarışları düzenlendi.

Kuşadası'nda 'Teknik Drone Ligi' yarışları düzenlendi

AYDIN - Kuşadası'nda tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edilen Teknik Drone Ligi yarışları düzenlendi. Kuşadası Belediyesi'nin verdiği destekle bu yıl ilk kez gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Pilotların drone şovları katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı.

Kuşadası, Tech Drone League tarafından drone sporunun tanıtımına ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Dronemanya şov yarışlarına ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla özel bir etkinlik alanı ve yarış pisti oluşturuldu. Yarışlara Türkiye'nin farklı kentlerinden lisanslı 12 drone pilotu katıldı.

Drone'larını özel gözlüklerinden takip eden pilotlar, kurulan pistte engelleri aşarak en hızlı şekilde turlarını tamamlamaya çalıştı. Yarışları, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da izledi. Teknoloji festivali havasında gerçekleşen etkinlikte yetişkinler ile çocuklar eğitmenler eşliğinde drone kullanma deneyimi yaşadı. Kuşadalılar, ahşap atölyeleri, üç boyutlu oyunlar, yazıcılar ve kalemler gibi aktiviteler sayesinde farklı teknolojik içerikli uygulamalar ile tanıştı.

"Dünyada hızla yaygınlaşıyor"

Drone yarışlarının bir spor branşı olarak dünyada hızla yaygınlaştığını belirten Tech Drone League ve Drone Sporları Derneği Kurucusu Can Tayfun, "Öncelikle Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Özellikle çocukları ve gençleri teknolojiyle bir araya getirdiğimiz için çok mutluyuz. Etkinliğimizdeki asıl amacımız yeni nesli geleceğe hazırlamak ve onları drone pilotluğu konusunda eğitmek" dedi.

Kuşadası'nda 'Teknik Drone Ligi' yarışları düzenlendi
Kuşadası'nda 'Teknik Drone Ligi' yarışları düzenlendi
Kuşadası'nda 'Teknik Drone Ligi' yarışları düzenlendi
Kuşadası'nda 'Teknik Drone Ligi' yarışları düzenlendi
Kuşadası'nda 'Teknik Drone Ligi' yarışları düzenlendi

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Türkiye, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 'Teknik Drone Ligi' yarışları düzenlendi - Son Dakika


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