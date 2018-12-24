Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda "Dur" İhtarına Uymayan Otomobilde Uyuşturucu Bulundu

Kuşadası'nda "Dur" İhtarına Uymayan Otomobilde Uyuşturucu Bulundu

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu.

Kuşadası'nda
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

Otomobil sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı.

Kuştur mevkisinde durdurulan otomobildeki C.Ş, C.B. ve S.Ş gözaltına alındı.

Araçtaki aramada, 1,70 gram metamfetamin,14 tabanca fişeği, 83 madeni para, tarihi değeri olduğu değerlendirilen 1 kefeli terazi ile 1 yüzük bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:42 Kaynak: AA

Aydın, Kuşadası, Güncel
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