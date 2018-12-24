Kuşadası'nda "Dur" İhtarına Uymayan Otomobilde Uyuşturucu Bulundu

Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
Otomobil sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı.
Kuştur mevkisinde durdurulan otomobildeki C.Ş, C.B. ve S.Ş gözaltına alındı.
Araçtaki aramada, 1,70 gram metamfetamin,14 tabanca fişeği, 83 madeni para, tarihi değeri olduğu değerlendirilen 1 kefeli terazi ile 1 yüzük bulundu.