Kuşadası'nda duvarlar sanatla renkleniyor - Son Dakika

Kuşadası'nda duvarlar sanatla renkleniyor

AYDIN - Kuşadası, Türkiye'nin en önemli graffiti sanatçılarından Aybars Yücel'i ağırlıyor.

Ada Modern Sanat Galerisi'ndeki illüstratörler sergisinde de eseri bulunan Devak mahlaslı sanatçı, Atatürk Meydanı'na kurulan 2 dev tuvale kuş figürleri ile Kuşadası'na özgü bitki türlerinden oluşacak eserini çizmeye başladı.

Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV), kent yaşamını sanatsal dokunuşlarla renklendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kuşadası'na davet edilen Türkiye'nin en önemli graffiti sanatçılarından Devak mahlaslı Aybars Yücel, kuş ve bitki figürlerinden oluşacak eserini Atatürk Meydanı'na kurulan 2 dev tuvale çizmeye başladı. Toplam 45 şehrin sokaklarında 300 duvar resmi çalışması bulunan graffiti sanatçısı Devak, canlı performansına 17 Temmuz akşamı saat 19.00'da devam edecek.

Sanatçının canlı performansı Kuşadalılardan yoğun ilgi görürken ünlü televizyon sunucusu Okan Bayülgen de Devak'ı izleyenler arasında yer aldı. Devak ile dev tuvallere sprey boyayla çizim yapan Bayülgen, Kuşadası Belediyesi ve KUSAV'a sanata verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi ve KUSAV'a davetlerinden dolayı teşekkür eden Aybars Yücel, "Kuşadası çok güzel bir şehir. Bu atmosferde çalışıyor olmak bana çok keyif veriyor. Yaptığım çalışmaları duvar resmi olarak nitelendiriyorum. Türkiye'de 45 şehirde yurt dışında ise 5 ülkedeki 300 farklı sokakta duvar resmi çalışması yaptım. Kuşadası'nda kente özgü figürler üzerinden hareket ediyorum. Buradaki çalışmam kuş ve bitkilerden oluşacak. Çalışmalarıma kendi yorumumu da katıyorum. Çok güzel ağırlandım. Kuşadalılar canlı performansıma çok yoğun ilgi gösteriyor" dedi.