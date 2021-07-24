Kuşadası'nda eğlence mekanları doldu taştı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla eğlence mekanları doldu taştı.

Pandemi yasaklarının kalktığı ilk Kurban Bayramı için Kuşadası'nı tercih eden tatilciler, geceleri eğlence mekanlarına akın etti. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar Club, Bar ve kafelere akın etti Yerli turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri de Kuşadası'nın barlar sokağı ve Yat Limanı'nda bulunan barlar da oldu. Yat limanında fenomen Dj Hakan Kakız performansı eşliğinde dans eden tatilciler, unutulmaz bir gece yaşadı .Dans gösterisini büyük heyecanla takip eden davetliler, o anları cep telefonları ile kaydetti.

Hakan Kakız açıklamasında, "Kuşadası'nı çok seviyorum, bundan sonra her hafta Kuşadası'nda sahne alacağım, Bayramda adım atacak yer kalmadı, Kuşadası'nın hak ettiği yerlere geleceğine inanıyorum" dedi.

Meltem Duygu Yalçınkaya ise, "Uzun yıllardır Kuşadası'nda böyle kalabalık görmedim, herhalde insanlar pandemiden dolayı sıkıldı, bizlerde öyle, bayramı fırsat bilerek eğlenmeye geldik. Sosyal mesafeye uyuyoruz lütfen dikkat edelim ve bu hastalıktan kurtulalım" diye konuştu.