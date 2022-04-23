Kuşadası'nda elektriğe kapılan işçi öldü - Son Dakika
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Kuşadası'nda elektriğe kapılan işçi öldü

23.04.2022 15:07
Kuşadası'nda elektriğe kapılan işçi öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir giyim mağazasında elektrik çalışması yapan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir giyim mağazasında elektrik çalışması yapan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde İnönü Bulvarı üzerinde bulunan LCWaikiki satış mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki Emin Erşan, giyim mağazasında elektrik arızasını gidermek için mağazaya geldi. Tamirat yaptığı esnada bir anda elektrik akımına kapılan Erşan yere yığıldı. Mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz olayla ilgili şirket yetkilileri açıklama yapmazken, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kuşadası'nda elektriğe kapılan işçi öldü
Kuşadası'nda elektriğe kapılan işçi öldü

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Kuşadası, Aydın, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda elektriğe kapılan işçi öldü - Son Dakika


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